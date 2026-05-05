Премьер Орпо: Украинские БПЛА заблудились на территории Финляндии

Украинские беспилотники, которые заметили 3 мая на территории Финляндии, попали в воздушное пространство страны случайно. Об этом во вторник, 6 мая, заявил финский премьер Петтери Орпо.

Политик встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ереване накануне заседания Европейского политического сообщества. В ходе разговора он затронул ситуацию с украинскими беспилотниками, которые 3 мая оказались в воздушном пространстве Финляндии.

Орпо подчеркнул, что Хельсинки продолжает поддерживать Киев, однако призвал украинскую сторону обеспечить контроль за военной техникой, чтобы исключить ее попадание в воздушное пространство и нарушение границ других государств.

— Я повторяю финнам, что никто не посылал эти дроны в Финляндию. Эти дроны заблудились в Финляндии, — цитирует финского премьера Ilta-Sanomat.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в этом контексте предупредил о том, что Москва оставляет за собой право на самооборону в случае продолжения ударов украинских беспилотников по российской территории через Финляндию и страны Балтии.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет проявлять гибкость по отношению к странам Европейского союза, которые предоставят ВСУ свое воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории.