Жители Альберты борются за выход провинции из Канады: причины и последствия

Сторонники независимости провинции Альберта заявили, что им удалось собрать почти 302 тысячи подписей за выход из состава Канады. Группе было необходимо собрать 178 тысяч подписей, чтобы заставить провинцию рассмотреть вопрос о проведении референдума.

Предыстория

Долгое время маргинальный, лагерь сторонников независимости Альберты, региона с населением в пять миллионов человек, в последние месяцы значительно окреп. Согласно опросам, хотя сторонники отделения всё еще составляют меньшинство в Альберте, их количество достигло рекордного за все время уровня.

Альберта присоединилась к канадской конфедерации в 1905 году, и недовольство политическими лидерами Востока - Онтарио и Квебека - на протяжении прошлого века не раз подпитывало движения за отделение. Однако по-настоящему они набрали силу как реакция на Национальную энергетическую программу 1980 года, инициированную бывшим премьером Пьером Эллиоттом Трюдо и усилившую государственный контроль над нефтяной промышленностью.

Для борьбы с нефтяными потрясениями 1970-х годов правительство ввело контроль цен на продажу нефти на внутреннем рынке и новые налоги, что позволило Оттаве получать больше доходов от альбертской нефти. С тех пор движение пустило более глубокие корни, считает Майкл Вагнер, независимый историк и давний сторонник независимости Альберты.

Стремление некоторых современных групп Альберты к независимости связано с экономическими, налоговыми и политическими претензиями к федеральному правительству из-за «кажущегося несправедливым отношения к региону», рассказал газете The Washington Post Даниэль Беланд, профессор политологии из Монреаля.

Эти опасения усилились в годы правления Джастина Трюдо (сына того самого Пьера Эллиотта Трюдо), но после его ухода с поста они достигли пика и даже начали снижаться, отметил эксперт. Но один из лидеров сторонников независимости Митч Сильвестр заявил AFP, что Альберта отличается от остальной Канады, пишет Le Parisien.

«Мы на 100 % консерваторы, а нами управляют либералы, которые думают совсем не так, как мы», - подчеркнул он.

В январе министр финансов США Скотт Бессент намекнул на поддержку идеи независимости Альберты, назвав провинцию «естественным партнёром для Соединённых Штатов», как если бы это была отдельная страна, отмечает Le Parisien.

Последствия

Вопрос об отделении может быть вынесен на общепровинциальное голосование уже в октябре - премьер-министр Альберты Даниэль Смит заявила, что даст делу ход, если будет собрано и подтверждено достаточное количество подписей. При этом Смит отметила, что она не поддерживает выход богатой нефтью провинции из состава Канады, пишет The Walrus.

Победа сторонников отделения на референдуме не приведет к автоматическому провозглашению независимости. В этом случае потребуются переговоры с федеральным правительством. Беланд указал на сопротивление со стороны коренных народов: некоторые их группы уже пытаются через суд помешать проведению референдума и намерены использовать все доступные юридические механизмы, чтобы остановить процесс обретения независимости.

На этой неделе петиция может столкнуться с серьезным препятствием: ожидается, что судья в Эдмонтоне вынесет решение по иску, поданному группой коренных народов. Они утверждают, что отделение Альберты нарушит условия исторических договоров.

Беланд считает, что даже если референдум состоится, он, скорее всего, закончится поражением сторонников независимости. По его словам, поддержка независимости в Альберте довольно низка - менее 30 процентов.

Независимая Альберта осталась бы без выхода к морю, поэтому ей потребовалось бы наладить транспортные коридоры через другие страны для доставки товаров, отмечает The Walrus. Экономист Тревор Томб подсчитал, что экономика независимой Альберты фактически сократится примерно на четыре процента - это эквивалентно потере около 3 900 долларов ежегодного дохода на каждого жителя.

«Независимая Альберта будет более бедной Альбертой», - заявил Томб.

Если отделение действительно произойдет, у Канады есть план дальнейших действий благодаря предыдущим попыткам Квебека выйти из состава страны. В принятых ранее законах подчеркивается, что должно быть зафиксировано «явное большинство в пользу отделения», что в свою очередь «создает обязательство по ведению переговоров об отделении» для остальной части страны. Однако закон не дает четкого определения того, какой именно процент голосов считается «явным большинством».

У представителей консервативного движения есть свои опасения. Если референдум провалится, Оттава получит право полностью игнорировать опасения Альберты.