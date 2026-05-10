Что известно о предстоящем полете США на Луну

«Артемиду-3» называли миссией, которая вернет человека на Луну впервые после «Аполлона-17». Но в обновленной версии программы задача изменилась. «Рамблер» разобрался, зачем NASA переносит самый ожидаемый этап, зачем корабль «Орион» полетит на Луну и какие системы должны доказать готовность перед будущими экспедициями.

Миссия в рамках проекта «Артемида»

«Артемида» — это современная лунная программа NASA, цель которой создать основу для жизни человека у Луны и на ее поверхности. Строится она поэтапно: каждая миссия проверяет отдельную часть системы перед следующим шагом.

Сначала, 16 ноября 2022 года, состоялась миссия «Артемида-1» — беспилотный запуск ракеты Space Launch System с кораблем «Орион». Капсула облетела Луну, провела в космосе 25 суток и успешно вернулась на Землю. Это была проверка базовой техники без участия экипажа.

Следующим этапом стала «Артемида-2». В рамках этой миссии 1 апреля 2026 года астронавты впервые за десятилетия отправились к Луне, облетели ее за десять дней и вернулись обратно, не совершая посадки. Основной задачей была проверка того, как система работает уже с людьми на борту.

«Артемида-3» должна стать следующим шагом после этого облета. Изначально именно с ней связывали первую высадку на Луну после программы «Аполлон». Однако по мере развития проекта ее роль изменилась. По актуальным планам NASA в рамках миссии будет совершена промежуточная проверка. Специалистам нужно изучить, как будут работать вместе корабль экипажа, лунный посадочный модуль, скафандры, системы связи, стыковки и жизнеобеспечения.

Иными словами, «Артемида-3» станет, своего рода, технической репетицией. Это логично с точки зрения безопасности: прежде чем отправлять людей на поверхность Луны, необходимо убедиться, что все элементы системы работают вместе без сбоев.

Из чего состоит миссия «Артемида-3»?

Пилотируемая часть «Артемиды-3» строится вокруг связки ракеты Space Launch System и корабля «Орион». SLS — это сверхтяжелая ракета, предназначенная для вывода экипажа за пределы околоземной орбиты. «Орион» — капсула для дальнего космоса с современными системами навигации и жизнеобеспечения.

Важная часть корабля «Орион» — европейский сервисный модуль. Его разрабатывает ESA: он отвечает за энергию, движение, терморегуляцию, хранение воды и кислорода. В 2024 году ESA сообщила о передаче сервисного модуля для «Артемиды-3» в США; NASA затем проводила его интеграцию и испытания на площадке Kennedy Space Center.

NASA в апреле 2026 года сообщила, что миссия должна запустить астронавтов на «Орион» с помощью SLS для проверки сближения и стыковки с коммерческими кораблями, которые нужны для посадки астронавтов «Артемиды-4» на Луну в 2028 году.

Такой подход отличается от программы «Аполлон», где все элементы запускались одной ракетой. Artemis строится как сеть: NASA, ESA, SpaceX, Blue Origin, Axiom Space и другие участники должны синхронизировать системы, которые создаются в разных компаниях и странах.

Почему сдвигались сроки миссии ?

NASA работает со SpaceX и Blue Origin над лунными посадочными модулями, которые должны доставлять астронавтов с орбиты Луны на поверхность и обратно. В отчетах инспектората NASA отмечается, что основное влияние на сроки программы оказывают именно технологические сложности этих систем, включая вопросы стыковки, жизнеобеспечения и заправки в космосе.

Таким образом, миссия зависит от готовности всей инфраструктуры. Перед посадкой необходимо синхронизировать сразу несколько элементов: корабль экипажа, посадочный модуль, скафандры и системы связи. Именно поэтому сроки «Артемиды-3» неоднократно сдвигались — дело в необходимости довести до готовности все компоненты. Согласно последним данным, миссия «Артемида-3» запланирована на 2027 год.

Почему так важны скафандры?

Еще один элемент, без которого невозможна высадка, — скафандр. Для «Артемиды-3» используется AxEMU — Axiom Extravehicular Mobility Unit, новая лунная система выхода, которую разрабатывает Axiom Space. NASA в феврале 2026 года сообщала, что скафандр для «Артемиды-3» приближается к важному этапу испытаний: экипажи отрабатывали операции в нейтральной плавучести и при разных уровнях давления внутри костюма.

Скафандр для Луны — это не одежда, а индивидуальный космический аппарат. Он должен защищать от вакуума, пыли, радиации, перегрева и переохлаждения, давать астронавту подвижность и поддерживать связь. Южный полюс Луны особенно сложен: там есть участки с низким углом падения солнечного света, глубокие тени и резкие температурные контрасты.

В какой части Луны состоится высадка?

NASA в 2024 году обновила список потенциальных регионов посадки возле южного полюса Луны. Эти участки интересны из-за возможных запасов водяного льда в постоянно затененных кратерах и из-за научной ценности древних пород.

Водяной лед важен не только как объект исследования. Теоретически его можно использовать для получения воды, кислорода и компонентов ракетного топлива. Если это станет технологически возможным, Луна может превратиться из разовой цели в опорную площадку для дальних миссий.

Но южный полюс одновременно делает посадку сложнее. Рельеф там неровный, освещение нестандартное, а связь с Землей может быть менее стабильной. Поэтому NASA старается заранее проверить максимум элементов — от стыковки до работы скафандра — прежде чем отправлять экипаж на поверхность.

Что будет дальше?

После «Артемиды-3» программа не заканчивается — наоборот, именно с этого момента она должна перейти в более активную фазу. «Артемида-4» планируется как первая миссия с использованием окололунной станции Gateway. В ее рамках на орбиту Луны доставят новые модули станции, а экипаж будет работать уже не только с кораблем и посадочным модулем, но и с орбитальной инфраструктурой.

«Артемида-5» и последующие миссии должны будут нацелены на развитие инфраструктуры на Луне. В этих миссиях также планируется использовать альтернативные посадочные системы, включая разработки Blue Origin.

