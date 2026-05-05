Политолог Блохин: не каждое событие вокруг Трампа можно считать покушением

Политолог-американист Константин Блохин прокомментировал ситуацию вокруг заявлений о покушениях на Дональда Трампа.

В разговоре с НСН он выразил мнение, что не каждое подобное событие можно считать реальной попыткой покушения.

«Команда Трампа будет сейчас пытаться увязать любое событие с покушением на президента. Я не думаю, что это был конкретно тот случай. Всё-таки это на покушение не тянет. Покушение именно выверенное было в случае стрельбы в ухо, тогда была реальная попытка. Оно ему добавило политических очков», — заявил Блохин.

В ночь на 26 апреля (по московскому времени) Трампа и других представителей американской администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы. Стрелявшего задержали. Федеральный суд в Вашингтоне предъявил ему обвинение в покушении на жизнь главы американской администрации.