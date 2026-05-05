Словакия нашла неожиданный способ выполнить требование НАТО

Словакия классифицировала расходы на две новые больницы как оборонные, чтобы достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным газеты, два новых медицинских учреждения предназначены для лечения гражданского населения, однако правительство Словакии отмечает, что они могут быть использованы и для военных в случае конфликта.

«По сути, это гражданские больницы с некоторыми засекреченными оборонными компонентами, встроенными в них, чтобы оправдать включение в оборонный бюджет», — заметил в свою очередь бывший посол Словакии в НАТО Томаш Валашек.

Он также подчеркнул, что ни одна из этих больниц не входила изначально в оборонные планы, а в НАТО о них «не просили».

Ранее стало известно, что европейские страны, в том числе Литва и Эстония, проводят масштабную модернизацию медицинских учреждений и готовят персонал для работы в военных условиях. В частности, в Литве прошли учения «Железный волк», где отрабатывали действия при массовом поступлении раненых. А Вильнюсская университетская больница Santaros Clinics создает автономные системы, которые позволят ей функционировать даже в случае отключения электричества или водоснабжения.