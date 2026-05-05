Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

Урегулирование конфликта между США и Ираном займет две-три недели. Об этом во вторник, 5 мая, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью подкасту The Hugh Hewitt Show.

По его словам, в Белом доме не зацикливаются на сроках урегулирования.

Вместе с тем Трамп не ответил на вопрос о завершении режима прекращения огня после произошедших в понедельник обстрелов территории ОАЭ. При этом он заявил, что иранский обогащенный уран может быть непригодным для использования.

— Он не представляет большой ценности. Вероятно, непригоден для использования. Может, у них не получится извлечь его, — сказал Дональд Трамп.

4 мая Иран атаковал территорию ОАЭ с помощью ракет. Минобороны отчиталось о перехвате трех из них, еще одна упала в море. Полеты в аэропортах Дубая и Шарджи были приостановлены.

При этом конгрессмен от демократов Тед Лью считает, что российская и китайская армии способны «стереть в порошок» военные базы США, учитывая, что нанести им ущерб смогла даже иранская армия.

CNN со ссылкой на источник до этого утверждал, что американские базы на Ближнем Востоке были уничтожены ударами Ирана. Как минимум 16 объектов разрушены и больше не могут использоваться.