Американский сенатор призвал администрацию президента США Дональда Трампа поставить иранскому народу партии оружия. Об этом сообщает Fox News.

По мнению сенатор Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) иранский народ стоило бы снабдить оружием, чтобы люди могли выйти на улицы вооруженными и переломить ход событий внутри страны.

Грэм* также заявил, что американские солдаты на земле не нужны. По его словам, у США есть миллионы солдат на земле в Иране, только у них нет оружия.

Ранее Трамп заявил, что Ирану на восстановление страны якобы потребуется 20 лет, даже если Вашингтон прямо сейчас прекратит действия.

