Американский сенатор призвал поставить иранцам оружие

Московский Комсомолец

Американский сенатор призвал администрацию президента США Дональда Трампа поставить иранскому народу партии оружия. Об этом сообщает Fox News.

По мнению сенатор Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) иранский народ стоило бы снабдить оружием, чтобы люди могли выйти на улицы вооруженными и переломить ход событий внутри страны.

Грэм* также заявил, что американские солдаты на земле не нужны. По его словам, у США есть миллионы солдат на земле в Иране, только у них нет оружия.

Ранее Трамп заявил, что Ирану на восстановление страны якобы потребуется 20 лет, даже если Вашингтон прямо сейчас прекратит действия.

