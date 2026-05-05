Президент США Дональд Трамп заявил, что считает поведение украинского лидера Владимира Зеленского во время перепалки в Белом доме в феврале 2025 года агрессивным. Об этом политик заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюиттому.

По словам американского лидера, он всегда ладил с Зеленским, за исключением того единственного момента в Овальном кабинете Белого дома, который «был с его стороны немного агрессивным».

Речь идет о визите президента Украины в Вашингтон 28 февраля 2025 года. Во время беседы в присутствии СМИ между двумя президентами возникла перепалка, в ходе которой Трамп обвинил Зеленского в неуважительном отношении к США. На встрече также присутствовал американский вице-президент Джей Ди Вэнс, который заявил Зеленскому, что тот забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву помощь. Пресс-конференция по итогам переговоров была отменена.

30 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора схожим образом оценили поведение властей Украины, которые, подстрекаемые европейцами и при их поддержке, ведут линию на затягивание конфликта.