Политик из Франции высмеял сразу три увлечения Макрона

После Макрона-бегуна и Макрона, гладившего бродячих собак, сегодня Макрон – очень вдохновенный певец. Так глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отреагировал на очередное публичное выступление президента Франции.

На этот раз Эммануэль Макрон вышел на сцену во время государственного ужина в Ереване. Политик исполнил песню легендарного шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура. А на барабанах ему аккомпанировал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В то время как глава государства наслаждался музыкой, Филиппо предпочёл напомнить о насущных проблемах.

«Тем временем десятки миллионов французов хотели бы, чтобы власти, например, приняли меры по бензину», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X.

Повод для критики Филиппо нашёл не только в вокале Макрона. Оппозиционер иронично перечислил предыдущие «подвиги» президента, включая недавнюю пробежку и эпизод с поглаживанием бездомных собак в столице Армении. По мнению политика, все эти жесты отвлекают внимание от внутреннего кризиса, и в первую очередь — от роста цен на топливо.

