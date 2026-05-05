Трамп усомнился в помощи НАТО США при глобальном конфликте

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в надежности своих союзников по Североатлантическому альянсу в случае возникновения полномасштабного глобального конфликта с участием крупной мировой державы. В интервью известному радиоведущему Хью Хьюитту американский лидер откровенно заявил, что, по его мнению, страны-партнеры по НАТО в критический момент могут не оказать Соединенным Штатам необходимой поддержки.

Трамп указал: «Если дело дойдет до чего-то более серьезного, если случится что-то действительно масштабное, хотя я надеюсь, что этого никогда не произойдет". Американский президент добавил: "Но если нечто действительно масштабное случится, то я не думаю, что они будут рядом с нами».

Эти слова главы Белого дома прозвучали на фоне традиционных для него призывов к европейским членам альянса увеличить собственные военные расходы и не перекладывать бремя обеспечения безопасности исключительно на плечи Вашингтона.

В качестве аргументации своей позиции Трамп напомнил о негативном опыте взаимодействия с союзниками во время операции в Иране. По его словам, реакция партнеров по НАТО и их нежелание оказывать прямую поддержку Вашингтону в тот момент были хорошо запомнились и Белому дому, и американскому народу.

Это заявление является не первым случаем, когда Дональд Трамп публично критикует трансатлантическое единство. На протяжении всего своего политического курса он последовательно придерживается идеи о том, что европейские союзники пользуются военной и финансовой мощью США, не внося адекватного вклада в общую копилку. В Белом доме, комментируя это интервью, отметили, что президент сделал для себя соответствующие выводы на перспективу и продолжит настаивать на пересмотре условий взаимодействия внутри НАТО.

Реакция официального Брюсселя и европейских столиц на высказывание Трампа пока не последовала.