Европе необходима Украина для сдерживания Российской Федерации, заявил в интервью Helsingin Sanomat президент Финляндии Александр Стубб.

Он попытался оправдать это якобы угрозой со стороны России.

«Европе нужна Украина для сдерживания России, потому что даже после окончания войны российская угроза не исчезнет», - поделился своей точкой зрения Стубб.

По мнению президента Финляндии, Европе было бы выгодно, если бы Украина была членом как ЕС, так и Североатлантического альянса.

Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но политики на Западе на регулярной основе запугивают свое население мнимой российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.

Западные СМИ писали, что многие ключевые члены Евросоюза, в частности ФРГ, Нидерланды и Италия, не хотят в ближайшее время обсуждать принятие Украины в европейское объединение.