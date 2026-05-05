Трамп разозлил Европу тарифами и выводом войск

Европейские лидеры опасаются «распада» альянса с Америкой после того, как президент США Дональд Трамп ввел более высокие пошлины на автомобили из их стран и изложил планы по выводу войск из Германии, одновременно намекнув на возможность дальнейшего сокращения связей в сфере безопасности. Как пишет австралийская газета The Sydney Morning Herald, внезапное повышение пошлин с 15 до 25 процентов обойдется Германии примерно в 15 миллиардов евро в виде потерянного объема производства, а также нанесет ущерб автомобильной промышленности Чехии, Франции, Словакии и Швеции.

Вывод американских войск усиливает опасения по поводу европейской безопасности не только из-за сокращения контингента на 5000 солдат, но и из-за решения Пентагона остановить давно запланированное развертывание в Германии ракет большой дальности Tomahawk, которые считались «основой сдерживания России». Трамп обострил ситуацию, заявив, что он намерен пойти дальше мер по выводу войск, объявленных военным министром Питом Хегсетом. Он указал, что американских военных могут также вывести из Италии и Испании. Премьер Польши Дональд Туск заявил на выходных, что трансатлантический альянс испытывает большее давление изнутри, чем снаружи. Он призвал «сделать все необходимое, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию».

Японского премьера раскритиковали за «отсутствие гордости»

Бывший премьер Японии Юкио Хатояма выступает за дипломатию, основанную на уважении к японо-американскому союзу при одновременном акценте на сотрудничестве со странами Азии. В беседе с News PostSeven он заявил, что Токио «следует освободиться от подчинения США» и более четко заявить о своей независимости. Однако, по мнению Хатоямы, при новом премьере Санаэ Такаити зависимость Японии от Вашингтона только усиливается. Экс-премьер добавил, что Такаити использует «стратегию объятий» в отношении президента США Дональда Трампа. Он отметил, что понимает стремление задобрить собеседника, но, хотя Такаити и обращалась к президенту США по имени - «Дональд», Трамп так и не назвал её «Санаэ».

На пресс-конференции 6 апреля, менее чем через месяц после визита Такаити в США, Трамп заявил, что в ситуации с Ормузским проливом Япония «не помогла». Стал бы он говорить такое, если бы считал Токио равноправным партнером? Хатояма добавил, что не чувствует в Такаити «гордости, подобающей премьер-министру Японии». Политик задался вопросом, почему она не может критиковать человека, нарушающего международное право. Хатояма подчеркнул, что Иран приложил немало усилий, чтобы доказать мирный характер своей атомной программы, в том числе принимал инспекции МАГАТЭ. Несмотря на это, США так и не поверили иранцам. Японский политик предположил, что Израиль манипулирует Трампом. Хатояма также прокомментировал украинский кризис, заявив, что Япония поспешно встала на сторону Украины, превратив Россию во врага. В результате вопрос Курил полностью исчез с повестки, а проект по разработке нефти и природного газа, важный для энергоснабжения Японии, оказался в тупике.

Patriot нарасхват: США придется выбирать между Киевом и войной с Ираном

Украина и ее европейские партнеры замерли в ожидании, пытаясь понять, как война в Иране может отразиться на военной помощи со стороны США - и особенно на поставках мощных ракет для систем ПВО Patriot, пишет Foreign Policy. Европейский дипломат заявил изданию, что всё будет зависеть от ситуации вокруг Ирана. С апреля 2023 года США передавали Киеву ракеты для Patriot, однако в июле 2025-го администрация Трампа прекратила прямые безвозмездные поставки, заменив их схемой продажи ракет странам НАТО для последующих поставок Украине. Представитель Пентагона сообщил Foreign Policy что, вооружение, проданное в рамках этой схемы, поставляется либо напрямую со складов США, либо производится заново. Система никогда не была безупречной. Владимир Зеленский регулярно жаловался на нехватку ракет-перехватчиков.

Еврокомиссар по вопросам обороны и Андрюс Кубилюс заявил в марте, что Украине требуется до 2000 ракет Patriot в год, но за четыре года Киев получил всего 600 перехватчиков. По словам американских экспертов, эффективность ракет также снизилась до 25 процентов перехватов на фоне российских модификаций. С начала войны с Ираном США использовали уже до половины своего арсенала, насчитывающего около 2330 ракет Patriot. И, возможно, будет использовано еще больше перехватчиков. Хотя война, по-видимому, зашла в тупик, Тегеран сохраняет по меньшей мере половину своих пусковых установок. Ситуацию для Киева усугубляет и то, что эти ракеты крайне востребованы для нужд американских военных в других регионах - в частности, для защиты Тайваня. Текущий срок поставки новейшего варианта ракеты Patriot, PAC-3 MSE, составляет около 42 месяцев с момента заключения контракта; США производят менее 200 таких ракет в год. Высокопоставленный европейский дипломат выразил сомнения относительно дальнейших пакетов помощи Украине, учитывая потребности самих США. Темпы производства ракет для европейской сопоставимой системы SAMP/T - максимум 300 перехватчиков в год.

«Безумный» линкор и «Золотой купол» Трампа разорят Америку

На каждую успешную мечту о новой военной технологии, которая в итоге работает как заявлено, приходится сотня кошмаров, в которые американские налогоплательщики вынуждены вкладывать деньги, не получая при этом почти никаких результатов, пишет Responsible Statecraft. Тупоголовые оборонные проекты по созданию «золотых пуль» для ненасытного Пентагона - это вечный двигатель по перекачке денег. Проект линкора класса «Трамп» - изначально глупая идея - попал в зону сильного шторма. Министр военно-морских сил США Джон Фелан, который иногда говорил правду власть имущим, был вынужден уйти в отставку - предсказуемо - без объяснений, отмечается в статье. Это весьма символичное начало конца для этого «альбатроса», который никогда не смог бы ни полететь, ни даже удержаться на плаву.

Всего за день до того, как Фелан потерял штурвал, ВМС объявили, что планируют потратить невероятные 17 миллиардов долларов на «Безумную Вооруженную Яхту Тщеславия Трампа». Это больше, чем флот планирует тратить на каждый из своих новейших авианосцев. Этому неповоротливому гиганту пришлось бы бороздить моря, в которых рои дронов, скорее всего, ослепили бы его и пустили ко дну. В то время как ВМС на протяжении многих лет настаивали на увеличении количества малых кораблей, линкор Трампа стал бы гигантским шагом назад - прямиком во времена Второй мировой войны. Но в конце 2025 года услужливый флот приветствовал заявление Трампа о создании линкора. Ведомство заявило, что корабль станет центральным элементом инициативы ВМС «Золотой флот». Автор Responsible Statecraft отмечает, что еще большей катастрофой могут обернуться планы Трампа по созданию «Золотого купола». Хотя Пентагон заявляет, что купол обойдется в 185 миллиардов долларов, внешние оценки говорят о сумме в 3,6 триллиона. Надежда, что США, которые не способны создать улучшенную систему наведения GPS, построят бесконечно более сложный «Золотой купол», - это «чистое безумие».

«Жизни шведов под угрозой из-за НАТО»

Шведские политики привели страну от состояния мира и высокого уровня безопасности к полной противоположности из-за вступления в НАТО, заявил аналитик Ларс Берн SwebbTV. По его мнению, теперь жизни шведов находятся под «прямой угрозой».

Вступление в НАТО положило конец 200-летней политике неприсоединения страны. По мнению Берна, это, пожалуй, самое важное политическое решение, принятое в Швеции за последние 100 лет. И принято оно было без какого-либо демократического процесса. С появлением американских баз в Швеции формируется риск столкновения с Россией. Аналитик добавил, что шведская оружейная промышленность также окажется под угрозой атак.