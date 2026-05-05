Трамп ушел от ответа на вопрос о перемирии с Ираном

Президент США Дональд Трамп ушёл от ответа на вопрос о перемирии с Ираном после инцидентов в Ормузском проливе и обстрелов ОАЭ.

«Я не могу вам этого сказать. Если бы я ответил на этот вопрос, вы бы сказали, что я недостаточно умен, чтобы возглавлять Соединённые Штаты», — цитирует его ТАСС.

Ранее эсминцы ВМС США попали под обстрел в Ормузском проливе.

Также Fars сообщало, что Иран подготовил список целей на Ближнем Востоке на случай возможных атак США и их союзников на исламскую республику.