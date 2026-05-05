Грузинская оппозиция раскритиковала премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оппозиционной партии «Единая нейтральная Грузия».

«Создается впечатление, что власть сворачивает с курса, который ... был основан на защите суверенитета Грузии и национальных интересов. Иначе чем можно объяснить тот факт, когда мы видим высших представителей власти Грузии рядом с Владимиром Зеленским, с фигурой, которая вместе со своей командой и иностранными партнерами сделала все для дискредитации имиджа нашей страны», — говорится в сообщении.

Оппозиционеры уточнили, что им не совсем понятно желание грузинских властей наладить отношения с Евросоюзом. Депутаты полагают, что экономика ЕС находится «на грани развала», а рядовой гражданин Евросоюза «больше не может удовлетворять свои элементарные потребности».

В марте Кобахидзе заявлял, что Европа является «главной жертвой» конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. В первую очередь это отразилось на экономике континента.

По его данным, доля Европы в мировой экономике снизилась с 30 процентов до 17,5 за последние несколько лет.