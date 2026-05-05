Европейская страна готовит новые ограничения в соцсетях

Президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости ограничить анонимные аккаунты в соцсетях, особо отметив, что «свобода слова предназначена для людей». Ее слова приводит Sputnik Беларусь.

«Я считаю, что свобода слова предназначена для людей, а не для анонимных аккаунтов, фальшивых страниц, ботов и тому подобного», - заявила президент страны Майя Санду.

Она подчеркнула, что власти уже изучают опыт других стран и также рассматривают вопрос о доступе детей к интернет-контенту.

Ранее в Молдавии запретили фильм режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Причиной запрета был назван «милитаристский контекст» и «политическое содержание» картины.