Дубинский: Зеленский спровоцирует ядерный удар, если 9 Мая атакует Москву

Президент Украины Владимир Зеленский спровоцирует ядерный удар, если 9 мая атакует Москву.

Об этом во вторник, 5 мая, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

— Все, что нужно Зеленскому, чтобы спровоцировать ядерный удар по Украине — это ударить по параду на 9 Мая в Москве, — цитирует Дубинского Lenta.ru.

Днем ранее Министерство обороны России выпустило предупреждение для гражданского населения Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств. Оно настоятельно рекомендовало покинуть столицу Украины в случае возможного ответного удара.

Незадолго до этого Министерство обороны сообщило, что в пятницу и субботу, 8 и 9 мая, объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о «режиме тишины», который начнется в полночь с 5 на 6 мая. Он заявил о том, что человеческая жизнь «несравнимо более ценна, чем празднование какой-либо годовщины», в связи с чем решил пойти на временное прекращение огня.