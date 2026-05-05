Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре внимания на саммите Европейского политического сообщества в Ереване из-за личной драмы — политик прибыл в Армению без супруги Брижит Макрон. Как сообщает aif.ru, эксперт безопасности Руслан Панкратов увидел в происходящем продуманную технологию и оценил готовность Макрона «разжигать конфликты».

Напомним, что саммит прошел в Ереване 4 мая. Вместе с членами Евросоюза в нем участвовали государства, которые не входят в ЕС: столицу Армении посетили представители Украины, Великобритании, Грузии, Молдавии, Канады.

Когда Макрону напомнили, что в прошлый визит в Армению он приезжал с супругой Брижит, а сейчас оставил ее в Париже, его реакция была «механической». Президент поблагодарил журналистов за теплые слова и заявил, что его жена «приносит извинения и много думает об Армении».

«Разделение Макрона и его жены в публичной плоскости — уже не случайность, а технология. Это режим политической стерильности: никакой лишней эмоции, никакого повода для утечек, только холодный "президент Европы", выполняющий роль проводника чужой повестки», — прокомментировал ситуацию Панкратов.

Резкий тон Макрона во внешней политике прямо коррелирует с тем, что происходит у него дома. Сами отношения в президентской чете давно превратились во внутриполитический раздражитель. Ситуация усугубляется как прошлыми скандалами, так и недавней поездкой Брижит Макрон с государственным визитом в Марокко. Это был лишь ее четвертый зарубежный выезд без главы государства почти за девять лет.

Панкратов подчеркивает, что на видео из Еревана Макрон выглядит как человек, находящийся в глухой психологической обороне.

«Короткая формула, механическая улыбка, мгновенный уход от сути — классическая техника ухода от неудобной темы. Это психологический портрет политика, который боится собственного отражения. Чем жестче зажимается его личное пространство, тем агрессивнее он играет роль "ястреба" вовне», — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем политолог заметил, что Владимир Зеленский, Макрон и другие политики собрались в Ереване не для решения насущных проблем армянского народа. Их главной задачей является закрепить Армению как «западный плацдарм» на Южном Кавказе. Саммит отвлекает от кризиса западной стратегии на Украине и растущей усталости граждан стран ЕС от конфликта.

«В этом контексте Макрон — не самостоятельный игрок, а удобный фронт-менеджер. Его страх потерять лицо внутри страны компенсируется готовностью разжигать конфликты на периферии», — пояснил Панкратов.

Отмечается, что Киеву необходимо показать картинку «очередной страны, уходящей от Москвы», а Брюсселю — убедить себя, что ЕС еще способен перетягивать страны на свою сторону. При этом за фасадом стерильной дипломатии все явнее виден «нервный тик» западной гегемонии, которая боится будущего.