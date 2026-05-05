Премьер-министр Эстонии Кристен Михал 9 мая посетит граничащую с РФ Нарву, чтобы отпраздновать День Европы. Об этом сообщил телеканал ERR.

На празднике также будет присутствовать еврокомиссар по вопросам культуры, спорта и молодежи Гленн Микаллеф, уточняется в публикации.

Стало известно, что турфирмы в Эстонии начали продавать специальные поездки на 9 мая. Желающих повезут в Нарву, чтобы с набережной можно было наблюдать за праздничными мероприятиями в соседнем Ивангороде Ленинградской области.

Несмотря на указ украинского президента Владимира Зеленского о переименовании праздника в День Европы, 9 мая 2025 года самым популярным запросом в украинском сегменте Google стал День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал своевременно рассказать, кто из иностранных гостей присоединится к празднованию Дня Победы. Он напомнил о словах Юрия Ушакова о том, что многие зарубежные лидеры уже заявили о желании приехать на торжество.