Депутат Палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки акцентировал преимущество Российской Федерации над Украиной. Об этом он сказал на встрече с журналистами.

Судзуки сравнил Россию с екодзуной. Это звание получают лучшие из лучших в древнем японском виде единоборств - сумо. Также депутат предложил Киеву обратить внимание на реальное соотношение сил в этом конфликте.

«Если Россия - это екодзуна, то что тогда Украина? Если сравнивать, разве соотношение сил не значительно слабее?» - заявил Судзуки.

Он также посоветовал Украине действовать в соответствии со своими возможностями, так как это самое разумное. Депутат поделился японским выражением, которое, по его мнению, описывает действия Киева, - «не знать своих пределов».

Во время новогоднего приезда в Москву Мунэо Судзуки отметил, что вид столицы на фоне конфликта на Украине демонстрирует мощь России. Японский депутат поделился, что в Москве положительно оценили его визит и встретили его крайне радушно.