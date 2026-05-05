Премьер Финляндии сделал заявление об украинских дронах
Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) случайно попали на территорию страны. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает Ilta-Sanomat.
Как отмечает издание, Орпо встретился с Зеленским в воскресенье в Ереване, где проходит заседание Европейского политического сообщества. Финский премьер поднял вопрос появления украинских дронов в небе над страной и обозначил недопустимость нарушения границы воздушного пространства даже в целях обороны.
Премьер также подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину в конфликте с Россией, но настаивает на том, чтобы воздушное пространство Финляндии или любой другой страны, не говоря уже о сухопутной территории, не нарушалось.
Ранее Орпо заявил, что финские власти выражают недовольство из-за нарушения воздушного пространства республики украинскими дронами. По его словам, это недопустимо.