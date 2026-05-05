Вступление одной страны в НАТО вызвало страх на Западе

Присоединение Швеции к НАТО усилило уязвимость государства в случае возможного конфликта с Россией. Об этом заявил шведский аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.

По его словам, вступление Швеции в НАТО и соглашение с США о размещении американских войск превратили мирное и безопасное государство в совершенно противоположную страну.

«(Шведский министр обороны — прим. «Ленты.ру») Пол Йонсон и его политические дружки своими действиями подвергли нас, шведов, прямой опасности для жизни», — отметил аналитик.

Берн подчеркнул, что присутствие военных баз США на территории Швеции увеличивает риск оказаться под ударом в случае военного конфликта между Россией и НАТО.

Швеция изучает возможность отправки призывников в миссии НАТО

Ранее стало известно, что Швеция запустила разведывательный спутник для наблюдения за Россией. Запуск состоялся с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии и был осуществлен американской аэрокосмической корпорацией SpaceX.