МИД Белоруссии прокомментировал сравнение страны с «губернией»

В Министерстве иностранных дел Белоруссии отвергли заявления, в которых страну сравнили с «губернией» на фоне её взаимодействия с Россией. Об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, комментируя высказывания спикера парламента Армении Алена Симоняна.

В Минске назвали подобные формулировки политически мотивированными и не соответствующими дипломатической практике. В МИД Белоруссии заявили, что такие слова могут быть связаны с внутренней политической повесткой Армении.

«Заявления спикера парламента Армении — это, по сути, предвыборный популизм и попытка отвлечь внимание от серьёзных внутренних проблем. Мы чётко различаем армянский народ и отдельных представителей власти, чьи оценки являются недальновидными», — подчеркнули в ведомстве.

Также в МИД Белоруссии отметили, что страна является суверенным государством и самостоятельно выстраивает отношения с союзниками, включая Россию. В Минске добавили, что попытки вовлечь Белоруссию во внутренние политические споры других государств противоречат нормам дипломатии.