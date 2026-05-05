Власти США призвали своих граждан найти укрытия после удара по аэропорту в Судане

Госдепартамент США выступил с экстренным обращением ко всем американским гражданам, находящимся на территории Судана, после сообщений о нанесении ударов по международному аэропорту столицы страны Хартума.

В официальном заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, содержится призыв немедленно найти надежные укрытия и не покидать их до получения дальнейших инструкций. В сообщении указано: «Государственный департамент получил сообщения о нескольких взрывах в международном аэропорту Хартума". В документе отмечается: "Возможно, удары затронули и другие объекты».

Американские дипломаты подчеркивают, что ситуация остается крайне нестабильной, а угроза новых атак сохраняется.

Госдепартамент также предупредил граждан США о невозможности оказания им консульской или какой-либо иной помощи. Это связано с тем, что посольство Соединенных Штатов в Судане приостановило свою работу еще в апреле 2023 года на фоне резкого обострения внутриполитического конфликта. Таким образом, американцы, остающиеся в стране, фактически предоставлены сами себе и должны полагаться исключительно на собственные силы и меры предосторожности.

Новый виток напряженности в Хартуме напрямую связан с продолжающимся вооруженным противостоянием между суданской армией и повстанческими формированиями. Министр иностранных дел Судана Мухи ад-Дин Салем уже отреагировал на инцидент, вызвав для консультаций своего посла в Эфиопии. В Хартуме официально обвинили Аддис-Абебу в осуществлении удара беспилотника по международному аэропорту 4 мая, что грозит серьезным осложнением двусторонних отношений. Эфиопская сторона пока официально не комментировала эти обвинения.

Напомним, что ситуация в Судане резко обострилась в апреле 2023 года. Причиной стали непреодолимые разногласия между двумя ключевыми фигурами: председателем Суверенного совета (временным руководящим органом страны) и командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а также главой мощного повстанческого движения «Силы быстрого реагирования» (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения стремительно распространились на другие регионы, ввергнув страну в пучину затяжного кровавого конфликта. По оценкам экспертов, за время противостояния погибли не менее сорока тысяч человек, а около четырнадцати миллионов суданцев были вынуждены покинуть свои дома, что привело к одной из крупнейших гуманитарных катастроф в мире.

Правительство Судана неоднократно обвиняло Объединенные Арабские Эмираты в поддержке Сил быстрого реагирования, поставляя им вооружение и финансовую помощь. Однако Абу-Даби эти утверждения последовательно отвергает, называя их бездоказательными.