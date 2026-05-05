Европейские политики не стали останавливать Владимира Зеленского, заявившего о возможном теракте на параде Победы в Москве. Чем на это может ответить Россия, разбиралась обозреватель РИА Новости Елена Караева.

Она напомнила, что Владимир Зеленский в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что-то там такое «может прилететь на этом параде», и никто ему не возразил.

«Артикулированная в наш адрес угроза совершить теракт в отношении мирного населения есть дипломатическая норма. И одновременно — согласованная внешнеполитическая позиция собравшихся за круглым столом. Опровержений, выражения несогласия, отповеди в категорической форме не последовало же? Значит, ни у кого возражений не было», — говорится в статье.

Елена Караева также обратила внимание на то, что в момент подготовки к параду Победы с полного согласия ЕС Вооруженные силы Украины атакуют беспилотниками российские города. И Рубикон был перейден не в момент введения санкций, а в момент предоставления Киеву кредита в €90 млрд.

«ЕС, Брюссель, 27 стран-членов выписали 90-миллиардный чек, чтобы нас убивать и терроризировать. Чтобы наши хлеборобы на Белгородчине и в курском приграничье боялись бы выводить на пашни тракторы. (…) Чтобы в городах и поселках, если и когда по соображениям безопасности отключали бы интернет, все бы начинали трястись от ужаса. Вот что на самом деле сказал Зеленский. И вот за что ему еэсовские отсыпали денег», — констатировала обозреватель.

Однако, по ее словам, Минобороны Росси уже пообещало ответить на угрозы ракетными ударами по центру Киева.

Ранее Совет Евросоюза разрешил использовать замороженные российские активы для обеспечения кредита Украине на €90 млрд. Средства будут выданы двумя траншами по €45 млрд в 2026–2027 годах. Погашение кредита, по замыслу Брюсселя, должно произойти за счет будущих репараций России