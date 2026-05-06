Белоруссия влепила протест Армении — скандал вспыхнул после слов о России

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Армении Артура Саргсяна и вручил ему ноту протеста. Поводом стали недавние действия армянской стороны, которые в Минске назвали недружественными.

В белорусском дипведомстве заявили, что армянскому представителю был выражен решительный протест. Встреча состоялась 5 мая.

Обострение произошло после высказываний спикера парламента Армении Алена Симоняна. В интервью общественному телевидению он заявил, что Россия якобы пытается провести политическую операцию по смене власти в республике.

Кроме того, Симонян противопоставил ситуацию в Армении положению в Белоруссии, заявив, что республика «управляется» из России.