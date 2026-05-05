На Западе раскрыли последствия попытки Зеленского сорвать парад в Москве
Угрозы президента Украины Владимира Зеленского атаковать парад в Москве приведут к падению Киева и капитуляции республики.
Такие последствия попытки сорвать празднование Дня Победы раскрыл кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube-канале.
По мнению Христофору, Зеленский в своих планах не учел, что такие заявления не дают ему преимущества в глазах западных партнеров.
«Мы должны подтолкнуть его [Зеленского] к дипломатии, не допустив, чтобы БПЛА полетели 9 мая к Москве», — заключил эксперт.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский выдвинул версию, что Зеленского заставили объявить перемирие 6 мая европейские партнеры. По его словам, они надеются спровоцировать ядерный удар по Украине.