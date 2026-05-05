Раскрыты угрозы для Трампа в случае продолжения войны с Ираном

Возобновление иранского конфликта опасно для Трампа, так как в ноябре 2026 года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, которые могут привести его партию к утрате доминирования. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

В ноябре этого года для Трампа пройдут важнейшие выборы. Если он и его [Республиканская] партия их проиграют, то они потеряют Палату представителей, а, возможно, и Сенат. Вся политика Трампа будет под угрозой и ему придется ходить «хромой уткой» с постоянной угрозой импичмента Павел Дубравский политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Дубравский подчеркнул, что хозяин Белого дома попытается избежать возобновления иранского конфликта и полностью сконцентрируется на внутренней политике. При этом американский лидер, по его словам, фактически имеет полномочия, чтобы вновь нанести удары по Исламской Республике.

Стал известен вероятный исход конфликта с Ираном для США

Промежуточные выборы в США — это всеобщие выборы, которые проходят в середине четырехлетнего президентского срока, во вторник после первого понедельника ноября. В ходе этих выборов полностью обновляется состав Палаты представителей (435 мест), а также переизбирается треть Сената — 33 или 34 из 100 мест.

Согласно текущим соцопросам, демократы в среднем на 5-6 процентов обходят республиканцев. В случае их победы США столкнутся с «разделенным правлением» — ситуацией, при которой исполнительная и законодательная власть принадлежат разным партиям.