Пока вы спали: Макрон о борьбе с зависимостью и шутка Трампа о задержке в Белом доме

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп назвал Зеленского "хитрецом"

Американский лидер Дональд Трамп назвал главу киевского режима Владимира Зеленского "хитрецом". Он также в очередной раз подчеркнул стремление США добиться мирного урегулирования украинского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Salem News.

"Он хитрец, а мы хотим добиться урегулирования (на Украине - ред.)", - сказал президент США.

Кроме этого, американский лидер добавил, что Украина в состоянии продолжать боевые действия благодаря тому оружию, которое США продают НАТО на деньги европейцев, пишет РИА Новости со ссылкой на Salem News.

"Мы продаем его (оружие - ред.) НАТО, а они уже распределяют. Скажу так: они (украинцы - ред.) имеют возможность сражаться, потому что - независимо от того, великолепна ли техника или не совсем - они имеют возможность воевать", - сказал Трамп.

Макрон рассказал в Ереване о борьбе с зависимостью

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа подняла "коллективную тревогу", борясь с зависимостью от крупных держав. Об этом он сказал во время саммита в Ереване, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFM.

"За последние несколько лет мы, европейцы, решили поднять коллективную тревогу и не зависеть ни от одной крупной державы. И это также одно из ключевых условий стратегической автономии", — утверждает французский лидер.

Он также отметил, что для него важно, когда Европа занимается коллективной безопасностью и уделяет достаточное внимание совместным проектам.

Трамп пошутил, что может остаться в Белом доме еще на один срок

Президент США Дональд Трамп пошутил, что может задержаться в Белом доме после окончания своего срока. По его словам, он покинет Белый дом через восемь или девять лет, пишет РИА Новости.

"Когда я покину офис, скажем, через восемь или девять лет, я смогу их использовать", - сказал американский лидер.

Отмечается, что Дональд Трамп в понедельник участвовал в мероприятии, посвященном поддержки бизнеса, и говорил об инициативах, направленных на это.

СМИ: лейбористы жалуются на токсичность и двуличность Стармера

Британские лейбористы жалуются на токсичность и двуличность премьера Великобритании Кира Стармера. Они также отмечают беспрецедентную враждебность по отношению к нему, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

"Он по-настоящему токсичен. Есть глубоко укоренившееся отвращение к нему, и оно распространяется по всем направлениям. Это не касается только одной группы... Его просто считают совершенно неискренним, двуличным человеком. У Стармера нет последователей, у него есть только враги - это невероятно", - сообщил высокопоставленный член партии.

Как пишет издание, Стармер не участвовал в избирательной кампании "из-за своего токсичного имиджа". Он принял участие всего в 11 предвыборных мероприятиях за последние два месяца.

ЕС и Литва пытаются осложнить жизнеобеспечение Калининграда, заявили в МИД

Посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов заявил, что Евросоюз и Литва пытаются искусственно осложнить жизнеобеспечение Калининградской области, пишет РИА Новости.

"Обстановка вокруг калининградского транзита остается стабильно непростой. Вопреки действующим российско-есовским и российско-литовским договоренностям Брюссель и Вильнюс предпринимают все новые попытки искусственно осложнить жизнеобеспечение Калининградской области, ограничить возможности для социально-экономического развития региона", - сообщил дипломат.

Отмечается, что в 2022 году Литва из-за санкций ЕС ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге.