Президент Колумбии заявил о бессмысленной гибели наемников на Украине

Семь тысяч наемников из Колумбии участвуют в боевых действиях на Украине и бессмысленно там умирают. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Густаво Петро в соцсети Х (заблокирована в РФ).

"Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой сражаются на чужой войне и бессмысленно умирают на Украине", - цитирует РИА Новости публикацию Петро.

Он подчеркнул, что Колумбия не хочет быть "экспортером смерти".

Напомним, что Колумбия на фоне массового участия своих граждан в боевых действиях в рядах ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.

Сам же президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением" страны.

Между тем мать одного из погибших на Украине колумбийцев рассказала, что вербовщики привлекают наемников в ряды ВСУ суммами выплат более пяти тысяч долларов в месяц. При этом женшина уточнила, что ее сыну оплатили только дорогу на Украину, а другие условия не были выполнены.

Сообщалось также, что как минимум полторы сотни семей разыскивают колумбийских военных, пропавших во время службы в ВСУ. Об этом рассказал источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев для участия в конфликте на Украине и Ближнем Востоке. При этом он отметил: если колумбийцы не выходят на связь, то, скорее всего, их уже нет в живых.