Трамп высказался о сроке своего правления

Президент США Дональд Трамп допустил, что покинет свой пост лишь через 8-9 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер рассуждал о принятых администрацией Соединенных Штатов мерах по поддержке бизнеса, которыми, по его словам, он сам сможет воспользоваться даже, когда оставит свою должность «через восемь-девять лет».

Ранее Трамп во время выступления в Хеброне, штат Кентукки, оскорбил возможного претендента на пост американского главы, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. По его словам, у политика проблемы с психикой.

До этого Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, в котором приписал себе должность и.о. президента Венесуэлы.