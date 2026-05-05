Угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве объяснили

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной атаке 9 мая на Москву может быть попыткой сместить внимание с внутреннего коррупционного скандала. Об этом заявил политтехнолог Олег Ведутов в беседе с «Известиями».

© Lenta.ru

«Сейчас в самой Украине очень активно идет вторая серия публикации так называемых "пленок Миндича", и становится понятно, что уровень коррупции в окружении Зеленского был фактически всеобъемлющий», — сказал он.

Желание Зеленского ввести перемирие за трое суток до Дня Победы объяснили

По словам Ведутова, скандал затрагивает ближайшее окружение главы Украины, а сам политик «опосредованно, через своих близких, мог участвовать» в подобных схемах.

Ранее Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. По словам политика, украинская сторона не получала никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.