Украина ведет боевые действия благодаря оружию, которое США продает союзникам по Североатлантическому альянсу (НАТО) за деньги европейцев. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью изданию Salem News.

© Лента.ру

«Мы продаем его (оружие) НАТО, а они уже распределяют. Скажу так: они (украинцы) имеют возможность сражаться, потому что — независимо от того, великолепна ли техника или не совсем — они имеют возможность воевать», — назвал позволяющий вести боевые действия Трамп.

Трамп признал, что урегулирование конфликта на Украине — непростая задача

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что хамство президента Украины Владимира Зеленского привело к тому, что США теперь задерживают поставки оружия Киеву.