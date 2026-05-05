Последствия теракта в Лондоне: Стармер заявил о росте антисемитизма

В Соединённом Королевстве всё чаще фиксируются случаи антисемитизма, что вызывает серьёзное беспокойство у властей. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя террористическую атаку на прошлой неделе в лондонском районе Голдерс-Грин.

По словам главы правительства, произошедшее — не единичный случай, а часть тревожной тенденции. Рост антисемитских настроений заставляет еврейские общины чувствовать страх, гнев и сомневаться в собственной безопасности в стране, которую они считают домом. Стармер подчеркнул, что эти отвратительные нападения направлены против британских евреев, но кризис касается всех граждан, так как является проверкой общих ценностей.

Стармер предсказывает решающую битву за британскую идентичность

Недостаточно просто выражать поддержку — необходимо доказывать её действиями, подчеркнул премьер. Для выработки мер по искоренению антисемитизма Стармер проведёт 5 мая на Даунинг-стрит встречу с участием бизнесменов, гражданских активистов, врачей, преподавателей, деятелей культуры, полицейских и членов правительства.

Кроме того, он созывает заседание специального правительственного комитета по реагированию на ситуацию на Ближнем Востоке, которое будет посвящено обеспечению внутренней безопасности. Премьер убеждён, что победить антисемитизм можно только общими усилиями власти, бизнеса и культурного сообщества. В канцелярии отметили, что тревожная динамика фиксируется на фоне обострения ближневосточного конфликта, который провоцирует рост радикальных настроений внутри страны.