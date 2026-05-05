Две страны Европы обратились к Украине по поводу залетающих БПЛА

Финляндия и Эстония заявили Киеву о необходимости предотвратить попадание беспилотников и их обломков на территорию этих стран, сообщает ряд международных источников со ссылкой на заявления официальных лиц.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркнул, что использование финского воздушного пространства для любых подобных целей полностью исключено. Он отметил, что даже единичные случаи залета беспилотников являются неприемлемыми и требуют предотвращения.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также заявил, что обломки в результате боевых действий не должны пересекать границы страны. По его словам, Таллин направил Киеву четкий сигнал о необходимости исключить подобные инциденты.

Премьер Финляндии предупредил Зеленского о «недопустимом» действии Украины

Ранее финское Минобороны сообщило о выявлении беспилотников вблизи границы с Россией, позднее уточнив, что речь шла о двух аппаратах. После этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо передал соответствующее обращение украинской стороне.

Сообщается, что подобные случаи фиксировались и ранее, а также затрагивали воздушное пространство других стран региона, включая Латвию и Литву. Власти государств Балтии поднимали вопросы безопасности границ и воздушного контроля.

Отдельные официальные лица отмечали, что инциденты с беспилотниками требуют дополнительной координации между странами региона и усиления систем мониторинга воздушного пространства, чтобы снизить риски непреднамеренного нарушения границ.