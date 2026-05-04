СМИ раскрыли, что означает приглашение России на саммит G20

Визит президента России Владимира Путина в Майами на саммит «Большой двадцатки» (G20 ), в том случае, если он состоится, станет крупной победой РФ и ударом по политике изоляции, по Западу в целом. Об этом пишет обозреватель Набиль аль-Джубайли в статье для Al Jazeera.

Глава США Дональд Трамп ранее признал, что приезд президента России на саммит в Майами был бы очень полезным.

Автор статьи заметил, что российская сторона послала несколько сигналов о готовности направить правительственную делегацию на саммит. Он добавил, что в ее составе может быть как Путин, так и другой высокопоставленный представитель России.

По его данным, официальное приглашение пока не было отправлено, но в Вашингтоне говорят о том, что россиян пригласят на министерские встречи и саммит глав государств и правительств.

Обозреватель подчеркнул, что саммит G20 — это особая площадка, где западные страны встречаются со значимыми державами планеты, такими, как Россия, КНР, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, могут вступить с ними в диалог.

«Участие Москвы, особенно если Путин будет присутствовать лично, будет означать, что Россия не исключена из ключевых международных структур и что полная изоляция так и не была достигнута», — разъяснил Набиль аль-Джубайли.

По его мнению, возвращение России за крупную международную площадку укрепит ее имидж «незаменимой державы», поставит Запад в неловкое положение в глазах стран Глобального Юга.

Приглашение российской делегации выглядит как негласное признание того, что Вашингтон, даже вводя ограничительные меры против России, не может ее полностью игнорировать, резюмировал автор статьи.