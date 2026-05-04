Украина не продержится и двух дней без внешней международной помощи. Об этом пишет журнал Foreign Policy, ссылаясь на неназванного дипломата из страны.

По словам источников, по поводу дальнейших пакетов по линии PURL «нет большой уверенности». Однако сказано, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа посылают «едва ли воодушевляющие сигналы» для Украины.

«Когда я разговариваю с американскими чиновниками, они видят Украину как страну, которая не сможет выжить один или два дня без международной поддержки», — отметил источник.

Некоторые в администрации США не рассчитывают на устойчивость Украины. При этом без Вашингтона у Киева «ограничены варианты».

Ранее сообщалось, что Зеленский в интервью СМИ раскритиковал Вэнса за то, что тот выступает против продолжения американской помощи Украине. Он заявил, что, если вице-президент гордится тем, что не помогает Киеву, «значит, он помогает русским».

В свою очередь, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что Украина стала «черной дырой» коррупции. По его словам, на Украине зарабатывают огромное количество физических и юридических лиц из Евросоюза и США.