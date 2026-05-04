Частичный вывод американских войск из ФРГ символизирует о расколе Североатлантического альянса, провале организации, рассказал в Х финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Накануне стало известно, что согласно указу президента США Дональда Трампа, в ближайшее время начнется вывод механизированной бригады, расквартированной на базе у города Фильсэкк (федеральная земля Бавария) на юге Германии.

В составе бригады — 5 тыс. военнослужащих, она оснащена восьмиколесными бронетранспортерами Stryker.

Кроме того, американский лидер не исключает вывод войск, находящихся на базах в Италии и Испании. Точное количество солдат, которых планируется переместить в другие регионы, пока не раскрывается.

«Вывод американских войск из Германии является первым симптомом раскола и провала НАТО. США не хотят воевать против России и постепенно готовятся покинуть Европу», — отметил Мема.

По его мнению, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен желает возглавить новую европейскую армию, которая заменит НАТО. Он добавил, что «мечта Адольфа Гитлера сбывается».