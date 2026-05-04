Иран обратился к ОАЭ с важной просьбой из-за Нетаньяху

Иран предостерегает Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) от превращения в «пешек Израиля и Нетаньяху». Неверный шаг повлечет за собой серьезные ответные меры, пишет агентство Tasnim.

СМИ также информируют, что перемирие с Ираном под угрозой после атаки на ОАЭ. Тегеран, в свою очередь, не взял на себя ответственность за атаки.

Ранее сообщалось, что в эмирате Эль-Фуджайра в ОАЭ произошел пожар на территории нефтепромышленного комплекса, причиной которого стал удар беспилотника. По данным властей, беспилотный летательный аппарат запустили с территории Ирана. Спасательные службы уже приступили к ликвидации возгорания.

В свою очередь, власти Объединенных Арабских Эмиратов предупредили жителей страны о ракетной угрозе. Они разослали экстренные телефонные оповещения, предупредив о потенциальной ракетной угрозе и попросив жителей немедленно найти безопасное место и ждать дальнейших указаний.

В свою очередь, портал Axios сообщил, что США возобновят боевые действия против Ирана, если Тегеран предпримет какие-либо действия против операции «Свобода».