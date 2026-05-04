На Западе выступили с жестким предупреждением о России

Командование Североатлантического альянса опасается гипотетической «проверки на прочность» со стороны России, пишут обозреватели Зоя Шефталович, Николас Винокур, Виктор Джек в статье для Politico.

Авторы статьи заметили, что силовики опасаются, что Москва рассматривает ближайшие два года как подходящее время для проверки НАТО на прочность, на то, как отреагирует альянс на операцию против члена блока, пойдет ли на применение статьи 5 о взаимной защите или нет.

Обозреватели уточнили, что это время якобы удобно для России в связи с тем, что отношения между США и Европой находятся в упадке, а европейские страны пока не нарастили промышленные мощности, не восстановили военный потенциал.

«Что-то может произойти очень скоро», — отметил евродепутат, правоцентрист Мика Аолтола.

Другие военные чиновники и политики также не исключают возможность того, что президент России Владимир Путин начнет наземное наступление против какого-нибудь члена НАТО, заметили журналисты.

Вместе с тем, пояснили обозреватели, в НАТО полагают, что шансы на вторжение не слишком высоки, так как России приходится вести тяжелые боевые действия против ВСУ.