В Киеве отвергли перемирие на День Победы

В Киеве отвергли перемирие, связанное с празднованием Дня Победы 9 Мая. Об этом изданию Kyiv Independent анонимно заявил высокопоставленный украинский чиновник.

«Мы просто не видим смысла продолжать парад», — передает издание слова собеседника.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия 8 и 9 мая объявляет перемирие в честь празднования Дня Победы. Соответствующее решение было принято верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации Владимиром Путиным.

В Госдуме резко отреагировали на слова Зеленского о перемирии

После этого украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве. Однако вскоре заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Днем 6 мая стало известно, что Вооруженные силы Украины за сутки выпустили в сторону России сотни беспилотников и управляемые авиабомбы.