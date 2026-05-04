Иранцы будут «стерты с лица земли», если атакуют американские корабли, сопровождающие суда в Ормузском проливе.

С такой угрозой выступил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, его слова привел журналист телеканала Трей Йингст в соцсети Х.

«Трамп сказал Fox News, что иранцы будут стерты с лица земли, если они атакуют американские корабли», — процитировал слова американского лидера журналист.

До этого Трамп пригрозил уничтожить целую иранскую цивилизацию, отметив, что ее уже никогда не возродят. Глава Белого дома заявил, что финал «одного из важнейших моментов долгой и сложной истории мира» наступит уже в ближайшее время. После чего «47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то закончатся», добавил он.

В Иране обратились к США с новой угрозой

В ответ в Иране отметили, что на защиту страны готовы встать 14 млн граждан, а в случае пересечения Соединенными Штатами «красных линий» боевые действия выйдут за пределы региона.