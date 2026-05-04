Украина не получала предложений о прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции на 9 мая.

Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит в Telegram телеканал «Новости.Live».

«С нами официально никто не связывался, ничего официально не предлагал», — сказал он.

Зеленский также назвал несерьезной идею об организации перемирия на период празднования Дня Победы.