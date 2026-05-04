Статья, опубликованная на популярном портале Yahoo News Japan, вызвала бурную реакцию у читателей — их поразили процитированные журналистами слова президента РФ Владимира Путина о России как истинной стране восходящего солнца.

Ранее глава государства заявил, что именно Россия является страной восходящего солнца, поскольку Чукотка находится восточнее Японии.

Пользователи уточнили, что не поленились после прочтения статьи изучить вопрос о том, какое государство в действительности самое восточное. Выяснилось, что именно российская Чукотка является самой восточной точкой континента.

«Путин всегда с уважением относился к Японии. Он сам наделен некоторыми самурайскими чертами, который вызывают у меня глубокий восторг», — заметили комментаторы.

По словам подписчиков, Россия — совершенно невероятная страна, ее жители обладают неповторимой, невероятной душевной стойкостью, живут в суровых природных условиях.

Кроме того, признали комментаторы, русские чувствуют рассвет и закат острее нынешних японцев, понимают их сакральность всей своей глубокой душой.

Ранее пользователи китайских соцсетей заметили, что мужчинам следует брать пример с президента России, учиться у него галантному обращению с дамами.