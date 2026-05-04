Президент США Дональд Трамп постоянно наносит удары по ЕС, его пошлины — своего рода пощечины, заявил евродепутат Данило Делла Валле. Он добавил, что Брюссель никак не реагирует на действия Вашингтона, пишет РИА Новости.

Трамп в 2025 году неоднократно вводил пошлины против европейских партнеров, увеличивал их размер, затем, после переговоров, снижал.

Верховный суд США в феврале 2026 года назвал введение тарифов незаконным и потребовал их отменить.

Глава США сразу же после публикации решения инстанции анонсировал введение 10% тарифов, а затем объявил о введении пошлин в размере 25% на транспортные средства, произведенные в европейских странах.

«ЕС получает пощечину от Трампа и не реагирует», — подчеркнул Валле.

Политик уточнил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не отреагировала на введение пошлин против автомобилей и грузовиков, не стала апеллировать к подписанным между ЕС и США соглашениям.

По его мнению, чиновнице, не способной внушить к себе уважение, следует уступить место более авторитетным и достойным кандидатам.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что резкое увеличение пошлин на импорт автомобилей, произведенных в европейских странах, станет смертельным ударом по промышленным площадкам Европы.

Бывший премьер-министр Бельгии Софи Вильмес подчеркнула, в свою очередь, что США не следует разговаривать с Евросоюзом как «с младшей сестрой».