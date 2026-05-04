Шутивший над Трампом президент отправится к нему на переговоры

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отправится в США на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета O Globo.

«Президент Луис Инасиу Лула да Силва отправится в Соединенные Штаты для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Встреча, которая состоится в Белом доме в Вашингтоне, запланирована на четверг (7 мая — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в публикации.

Ранее да Силва в шутку призвал дать американскому лидеру Нобелевскую премию мира, «чтобы не было больше войн».