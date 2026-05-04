Мелони прокомментировала планы США по выводу войск из Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала планы США по выводу войск из ее страны — она выразила несогласие с этой инициативой. Об этом сообщает агентство Ansa.

По словам Мелони, она не разделяет подобные планы президента США Дональда Трампа. При этом она подчеркнула, что не сможет повлиять на это решение, поэтому Европе необходимо наращивать собственную обороноспособность.

«США уже некоторое время обсуждают вывод войск из Европы, поэтому мы должны усилить нашу безопасность и нарастить нашу способность реагирования. Этот выбор не зависит от меня, но лично я его не разделяю», — заявила Мелони.

Премьер также добавила, что Италия всегда выполняла свои обязательства в рамках НАТО, даже если эти обязательства не касались прямых интересов ее страны.

Ранее СМИ сообщили о том, что США планируют вывести 5 тысяч своих военнослужащих из Германии.