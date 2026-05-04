Премьеры страны ЕС пристали к Фицо в туалете с вопросами о Путине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Евросоюз (ЕС) начать прямой диалог с Россией. С таким заявлением он выступил на полях встречи Европейского политического сообщества, передает РИА Новости.

Политик рассказал, что коллеги по ЕС публично критикуют его за поездки в Москву, а в частном порядке расспрашивают о деталях.

«Идешь в туалет, а к тебе приходят премьеры и спрашивают: "Что он (президент России Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») сказал? Как все было? Как все прошло?"», — поделился Фицо.

Словацкий премьер подчеркнул, что диалог с РФ необходим несмотря на критику. Он напомнил, что в прошлом уже сталкивался с осуждением своих визитов в российскую столицу.

Ранее Роберт Фицо заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на торжествах 9 мая в Москве. Словацкий премьер подтвердил свое участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

При этом Литва, Латвия и Эстония объявили, что не разрешат пролет правительственного самолета Фицо в направлении России. Таким образом они попытались помешать планам главы словацкого правительства посетить Москву для участия в торжествах по случаю окончания Великой Отечественной войны.