СМИ: Пашинян обсуждал с Зеленским «неоценимый опыт» применения дронов Украиной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Ереван обсудил с ним «неоценимый опыт» применения дронов киевской армией. Об этом пишет армянская газета «Грапарак» со ссылкой на секретаря Совета безопасности республики.

Утверждается, что Зеленский согласился на сотрудничество с Ереваном по этому вопросу.

В связи с этим в материале напомнили, что летом прошлого года спецназ СНБ Армении проходил переподготовку по использованию беспилотных аппаратов на украинской территории.

3 мая Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества, который начался 4 мая. Там украинский лидер также встретился с британским премьером Киром Стармером. В рамках переговоров они обсудили вопросы, касающиеся «ослабления России». Зеленский отметил, что на встрече речь шла о поддержке энергетического сектора Украины и борьбе с российским теневым флотом.

Со Стармером встретился и Пашинян. В рамках переговоров Армения и Великобритания подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве.