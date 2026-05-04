Визит в Москву на День Победы, возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата является моральным долгом, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава словацкого кабмина назвал причины своего решения снова посетить торжества в Москве на полях встречи Европейского политического сообщества.

«Это мой моральный долг», — подчеркнул Фицо.

Премьер объяснил, что возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата с тем, чтобы от имени всех словаков поблагодарить за освобождение от фашизма. Он добавил, что в военном параде участвовать не будет.

Кроме того, заметил глава кабмина, он намеревается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Фицо сообщил, что Киев и Братислава заинтересованы в дружественных отношениях. Он уточнил, что у него с Владимиром Зеленским разный взгляд на ряд ключевых вопросов, но есть и точки соприкосновения.