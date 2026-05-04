В Германии массово рассылают письма с предложением пройти военную службу

Почти 200 тысяч писем с предложением пройти военную службу разослали в Германии, сообщает издание Die Zeit.

Издание уточняет, что с 2026 года Вооруженные силы страны стали рассылать письма 18-летним жителям Германии, чтобы оценить их пригодность и готовность к службе. По мнению властей, это поможет сориентировать молодых людей заранее и в перспективе усилить кадровый состав армии.

В этих письмах, пишут журналисты, имеется QR-код, который ведет на онлайн-анкету. В ней ставятся вопросы о готовности служить, а также просят указать личные данные, такие как профессиональные навыки и образование, а также оценить уровень физической подготовки. Несмотря на то, что служба остается добровольной, мужчины обязаны заполнить эту анкету.